Збірна України U-16 зіграє на Кубку Егейського моря

Джерело - УАФ.
Юнацька збірна України (футболісти не старші 2004 року народження) вирушила до Туреччини.
Там синьо-жовті проведуть міні-збір і візьмуть участь у турнірі Кубок Егейського моря.
Збірні U-16, розподілені на дві групи, зіграють за коловою системою, а потім залежно від місць, які посядуть у своїх квартетах, розіграють перше, третє, п'яте й сьоме місця.
Група А: Туреччина, Ірландія, Косово, Танзанія.
Група В: Україна, Албанія, Північна Македонія, Південна Корея.
Розклад матчів збірної України
15.01.2020. Україна - Південна Корея (13.00)
17.01.2020. Україна - Албанія (15.30)
19.01.2020. Північна Македонія - Україна (13.00)
21.01.2020. Матч за 7-е місце (13.00). Матч за 5-е місце (13.00). Матч за 3-є місце (13.00). Фінал (15.30)
Наведено київський час початку матчів.
Склад юнацької збірної України U-16:
Воротарі: Юрій-Володимир Герета (Карпати Львів), Іван Дубовий (УФК-Карпати Львів).
Захисники: Даниїл Славов, Георгій Тимошенко (обидва - ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса), Андрій Кітела, Назар Русяк, Богдан Слюбик (усі - Карпати Львів), Юрій Матвіїв (УФК-Карпати Львів).
Півзахисники: Володимир Мельнічук (Чорноморець Одеса), Єгор Ярмолюк (Дніпро), Максим Луфаренко (ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса), Іван Варфоломєєв, Олег Федор, Роман Добрянський (усі - Карпати Львів), Микита Ситников, Роман Коренков (обидва - УФК Дніпро).
Нападники: Денис Почапський (Шахтар Донецьк), Даніель Ківінда (Дніпро), Андрій Столярчук (Карпати Львів), Вадим Сологуб (УФК-Карпати Львів), Денис Вирич (УФК Дніпро).
Нагадаємо, що підопічні Сергія Нагорняка готуються до участі у кваліфікаційному раунді Євро-2021 (U-17).
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