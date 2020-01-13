Збірна України U-16 зіграє на Кубку Егейського моря

Джерело - УАФ.

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2004 року народження) вирушила до Туреччини.

Там синьо-жовті проведуть міні-збір і візьмуть участь у турнірі Кубок Егейського моря.

Збірні U-16, розподілені на дві групи, зіграють за коловою системою, а потім залежно від місць, які посядуть у своїх квартетах, розіграють перше, третє, п'яте й сьоме місця.

Група А: Туреччина, Ірландія, Косово, Танзанія.

Група В: Україна, Албанія, Північна Македонія, Південна Корея.

Розклад матчів збірної України

15.01.2020. Україна - Південна Корея (13.00)

17.01.2020. Україна - Албанія (15.30)

19.01.2020. Північна Македонія - Україна (13.00)

21.01.2020. Матч за 7-е місце (13.00). Матч за 5-е місце (13.00). Матч за 3-є місце (13.00). Фінал (15.30)

Наведено київський час початку матчів.

Склад юнацької збірної України U-16:

Воротарі: Юрій-Володимир Герета (Карпати Львів), Іван Дубовий (УФК-Карпати Львів).

Захисники: Даниїл Славов, Георгій Тимошенко (обидва - ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса), Андрій Кітела, Назар Русяк, Богдан Слюбик (усі - Карпати Львів), Юрій Матвіїв (УФК-Карпати Львів).

Півзахисники: Володимир Мельнічук (Чорноморець Одеса), Єгор Ярмолюк (Дніпро), Максим Луфаренко (ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса), Іван Варфоломєєв, Олег Федор, Роман Добрянський (усі - Карпати Львів), Микита Ситников, Роман Коренков (обидва - УФК Дніпро).

Нападники: Денис Почапський (Шахтар Донецьк), Даніель Ківінда (Дніпро), Андрій Столярчук (Карпати Львів), Вадим Сологуб (УФК-Карпати Львів), Денис Вирич (УФК Дніпро).

Нагадаємо, що підопічні Сергія Нагорняка готуються до участі у кваліфікаційному раунді Євро-2021 (U-17).

Раніше, Зубейко повернувся у Чорноморець.

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