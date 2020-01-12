 Почеттіно може очолити Барселону | Футбол | Champion.com.ua
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Почеттіно - головний кандидат Барселони на пост тренера

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Крім Тоттенгема, Почеттіно також очолював Еспаньол
Почеттіно - головний кандидат Барселони на пост тренера
#Почеттіно, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона може призначити колишнього наставника Тоттенгему Маурісіо Почеттіно головним тренером клубу.

Про це повідомляє RAC1

Аргентинця хоче запросити в клуб президент каталонців Жозеп Бартомеу, кандидатуру також підтримує спортивна дирекція клубу.

Нагадаємо, Хаві влітку очолить Барселону.

Раніше повідомлялося, що Барселона провела переговори з Хаві.

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