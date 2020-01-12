 Гасперіні розповів про гру Маліновського проти Інтера | Футбол | Champion.com.ua
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Гасперіні: Маліновський - сильний гравець, але йому потрібно менше помилятися

Сьогодні 18:32 2038 1
Маліновський вийшов у другому таймі матчу проти міланського Інтера, віддав 39 пасів з точністю 82%.
Гасперіні: Маліновський - сильний гравець, але йому потрібно менше помилятися
#Маліновський, #Гасперіні, #Аталанта

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Після свого виходу на поле у складі Аталанти проти Інтера український півзахисник Руслан Маліновський припустився декількох помилок.

Про це розповів головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні.

"Спочатку він зробив кілька поганих пасів. Маліновський - сильний гравець, але йому потрібно допускати менше помилок. У нього хороші матчі чергуються з менш успішними. Він стане сильним гравцем, принесе користь команді", - сказав Гасперіні.

Руслан Маліновський вийшов у другому таймі матчу проти міланського Інтера, віддав 39 пасів з точністю 82%.

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