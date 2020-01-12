Маліновський вийшов у другому таймі матчу проти міланського Інтера, віддав 39 пасів з точністю 82%.

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Після свого виходу на поле у складі Аталанти проти Інтера український півзахисник Руслан Маліновський припустився декількох помилок.

Про це розповів головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні.

"Спочатку він зробив кілька поганих пасів. Маліновський - сильний гравець, але йому потрібно допускати менше помилок. У нього хороші матчі чергуються з менш успішними. Він стане сильним гравцем, принесе користь команді", - сказав Гасперіні.

Руслан Маліновський вийшов у другому таймі матчу проти міланського Інтера, віддав 39 пасів з точністю 82%.