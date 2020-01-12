Чорноморець продав двох гравців до латвійського клубу

Кожухар і Мусолітін стали гравцями Валмієри

Джерело - ФК Чорноморець.

Одеський Чорноморець підписав трансферні контракти про перехід голкіпера Андрія Кожухара і півзахисника Миколи Мусолітіна до латвійської Валмієри.

Про це повідомляє сайт одеситів.

Обидва гравці переїхали у Валмієру з чемпіонату Латвії.

20-річний Кожухар провів в цьому сезоні першої ліги 15 матчів, пропустив 21 гол.

20-річний Мусолітін - чемпіон світу в складі збірної України U-20. У цьому сезоні першої ліги виходив на поле 16 разів, забив 2 голи.

У минулому сезоні 2019 роки (система весна-осінь) Валмієра посіла 4-е місце.

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