Чорноморець продав двох гравців до латвійського клубу

Джерело - ФК Чорноморець.
Одеський Чорноморець підписав трансферні контракти про перехід голкіпера Андрія Кожухара і півзахисника Миколи Мусолітіна до латвійської Валмієри.
Про це повідомляє сайт одеситів.
Обидва гравці переїхали у Валмієру з чемпіонату Латвії.
20-річний Кожухар провів в цьому сезоні першої ліги 15 матчів, пропустив 21 гол.
20-річний Мусолітін - чемпіон світу в складі збірної України U-20. У цьому сезоні першої ліги виходив на поле 16 разів, забив 2 голи.
У минулому сезоні 2019 роки (система весна-осінь) Валмієра посіла 4-е місце.
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