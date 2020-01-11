Японський клуб продовжив контракт із 52-річним нападником

Джерело - footboom.

Йокогама оголосила про продовження контракту з форвардом Міура Кадзуйосі.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Нова угода з 52-річним нападником розраховано до кінця 2020 року. Для футболіста це буде 35-й сезон в кар'єрі.

Зауважимо, що минулого сезону Міура взяв участь в п'яти матчах у складі Йокогами, і результативними діями не відзначився. В цілому він провів на полі 233 хвилини ігрового часу. Раніше форвард виступав у Бразилії, Австралії, і в загребському Динамо. Сезон-1994/95 японець провів у Дженоа.