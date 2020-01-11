Рух може підсилитись гравцем СК Дніпро-1

Джерело - footboom.

Півзахисник СК Дніпро-1 Юрій Романюк може продовжити свою кар’єру у складі лідера Першої ліги Руха.

Про це повідомляє Footboom.

Напередодні дніпровський клуб анонсував, що команду покинуть четверо гравців, серед яких і 22-річний Романюк.

Нагадаємо, Юрій дебютував у дорослому футболі у складі луцької Волині у 2014 році. У 2018-му він перейшов у одеський Чорноморець, звідки перебрався в СК Дніпро-1. У поточному сезоні провів за дніпровську команду 5 поєдинків, в яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.

Раніше, СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо.