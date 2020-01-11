Бруну Фернандеш може перейти в АПЛ

Манчестер Юнайтед може здійснити трансфер атакувального хавбека Спортінга Бруну Фернандеша.

Про це повідомляє Daily Mail.

Агенти гравця побували в Лондоні, де провів переговори з представниками англійського клубу.

Минулого тижня головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер відвідав матч Спортінга проти Порту і залишився задоволеним діями потенційного новачка.

Відступні у контракті Фернандеша складають 100 млн євро, однак англійці сподіваються зменшити ціну до 70 млн.

Нагадаємо, Аллегрі хоче стати новим тренером Манчестер Юнайтед.

Раніше, Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед у Кубку ліги.