Джерело - football24.ua.
Манчестер Юнайтед може здійснити трансфер атакувального хавбека Спортінга Бруну Фернандеша.
Про це повідомляє Daily Mail.
Агенти гравця побували в Лондоні, де провів переговори з представниками англійського клубу.
Минулого тижня головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер відвідав матч Спортінга проти Порту і залишився задоволеним діями потенційного новачка.
Відступні у контракті Фернандеша складають 100 млн євро, однак англійці сподіваються зменшити ціну до 70 млн.
Нагадаємо, Аллегрі хоче стати новим тренером Манчестер Юнайтед.
Раніше, Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед у Кубку ліги.