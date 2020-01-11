 Моуріньо проти Клоппа. Тоттенгем проти Ліверпуля. Прогноз букмекеров | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу
Сьогодні 14:17 317
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу
Сьогодні 14:48 25
Тоттенгем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 10:57 612
Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи
Вчора 23:02 1338
Збірна України зіграє товариський матч із Кіпром
Вчора 12:56 1512
В УХЛ закинули найшвидшу шайбу в історії
Вчора 12:35 949
Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії
09.01.2020 22:54 1503
Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу
09.01.2020 16:49 2665
Ковалець покинув Оболонь Бровар
09.01.2020 15:10 1419
Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців
09.01.2020 14:36 14829 22
Блоги
Відео дня. Феноменальний гол Крооса з камери на кутовому прапорці
Відео дня. Феноменальний гол Крооса з камери на кутовому прапорці Андрій Твердохліб
08.01.2020 21:57 5792 1
Півзахисник Реала забив гол-шедевр з кутового
Півзахисник Реала забив гол-шедевр з кутового Андрій Твердохліб
08.01.2020 21:42 4926 1
Як українські спортсмени святкували Різдво і Новий рік
Як українські спортсмени святкували Різдво і Новий рік Valeriy Ruchka
08.01.2020 18:25 335
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт Valeriy Ruchka
08.01.2020 16:01 910
Українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані
Українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані Valeriy Ruchka
08.01.2020 14:21 471
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:48 Блог Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу 25
14:38 Бокс Дерев’янченко може отримати титульний бій 186
14:23 Пряма трансляція Крістал Пелес - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE 218
14:17 Біатлон Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу 317
14:09 Біатлон Українки провалили індивідуальну гонку на юнацькій Олімпіаді 185
14:01 Біатлон Семеренко затягує Україну на 7 позицію в естафеті 330
13:53 Футбол Італійські клуби цікавляться нападником Шахтаря 331
13:45 Пряма трансляція Кубок світу. Жінки. Естафета 6х4 в Обергофі онлайн-трансляція. LIVE 4764
13:43 Біатлон Джима виводить Україну на 11 сходинку в естафеті 421
13:34 Бокс Красюк: Усик зустрінеться в рингу з Джошуа, і це факт 944
13:18 Біатлон Меркушина відправилась на штрафне коло в естафеті 463
13:14 Теніс Козлова пробилась у фінал кваліфікації у Гобарті 149
12:58 Футбол Ворскла хоче повернути Кулача 865
12:51 Теніс Андреєску знялася з Australian Open 350
12:42 Пряма трансляція Інтер - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 19 туру Серії А. LIVE 353
12:35 Бокс Суть була зовсім не в триколорі - Ломаченко відповів на критику за російський спецназ 351
12:13 Футбол Ренн - Марсель 0:1. Огляд матчу 154
12:00 Футбол Моурінью проти Клоппа. Тоттенгем проти Ліверпуля: думка букмекерів 477
11:57 Футбол Варді не повернеться до збірної Англії – тренер 266
11:46 Футбол Шахтар може зіграти товариський матч із Ромою 274
11:35 Блог Постільна сцена: українські чемпіони взяли участь у відвертій фотосесії 1134
11:29 Футбол Хаві влітку очолить Барселону 365
11:24 Блог Українська тенісистка буде жертвувати 50$ за кожен ейс на Australian Open 538
11:15 Хокей Детройт по булітах обіграв Оттаву, перемоги Кароліни та Піттсбурга 175
10:57 Пряма трансляція Тоттенгем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE 612

Моурінью проти Клоппа. Тоттенгем проти Ліверпуля: думка букмекерів

Сьогодні 12:00 477 0
Моурінью проти Клоппа. Тоттенгем проти Ліверпуля: думка букмекерів

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 11 січня, в англійській Прем'єр-ліги відбудеться цікава тренерська дуель між Юргеном Клоппом і Жозе Моурінью.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТОТТТЕГЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ

Правда, багато хто сумнівається, що португальському фахівцеві є чим дивувати свого німецького колегу. Ліверпуль на ходу і не програвав у чемпіонаті вже рік, тоді як Тоттенгем поки що лише намагається втрутитися в боротьбу за місця в Лізі чемпіонів.

Напередодні мерсисайдці знову вирішили поекспериментувати зі складом і змогли обіграти основу Евертона.

У минулому році у команди Клоппа були не зовсім спокійні періоди, коли доводилося часто виривати перемоги, та й в Лізі чемпіонів Ліверпуль змусив своїх уболівальників нервувати до останнього туру. Зараз же підопічні Клоппа діють як добре налагоджений механізм. При цьому не схоже, що вони показують свій максимум. Так що не дивно, що у Ліверпуля зараз 50% на перемогу від аналітиків Parimatch, тоді як у Тоттенгема лише 26% на успіх (в 24% оцінюється нічия).

Лондонці під керівництвом Моурінью все ще намацують свою гру і не завжди радують результатами: нічия з Норвічем, поразка від Саутгемптона і нічия з Мідлсбро. До того ж травмовано Кейн і Сіссоко. Тут Жозе і його знаменитий "автобус" не врятує з "Ліверпулем" - не той суперник.

Звичайно, віддавати перемогу завчасно нікому не варто, тим більше, в чемпіонаті Англії, але і не треба забувати, як грає Тоттенгем при Моурінью проти топ-клубів. 1:2 з МЮ і 0:2 з Челсі, і в обох випадках португальця начисто переграли. Так що вболівальникам шпор залишається розраховувати лише на диво або хоча б удачу.

Коментарі ()