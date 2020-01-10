Лідер Челсі вибув на тривалий термін через травму

Американець травмувався на тренуванні

Півзахисник Челсі Крістіан Пулишич, який проводить свій дебютний сезон за лондонський клуб, отримав травму на тренуванні і пропустить через це кілька тижнів.

Про це наставник команди Френк Лемпард заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Пулишич вибув на кілька тижнів. Він травмувався на тренуванні в минулу суботу перед матчем проти Ноттінгема Фореста. Це травма привідного м'яза стегна. Подивимося, як швидко пройде процес відновлення, адже це неприємне ушкодження", - сказав Лемпард.

У поточному сезоні Крістіан Пулишич провів за Челсі 16 матчів в англійській Прем'єр-лізі, в яких він забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.

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