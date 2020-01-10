Заповзятливий агент продав футболіста у два клуби одночасно

Джерело - iSport.ua.
Футбольні клуби Стад Лозанна і Еркулес потрапили у незвичайну ситуацію навколо трансферу французького півзахисника Рафідіна Абдулли.
Про це повідомляє Get French Football News.
Заповзятливий агент для себе і свого клієнта хотів вибити кращі умови при переході у новий клуб.
У підсумку прес-служби швейцарського Стад Лозанни і іспанського Еркулеса з різницею у 15 хвилин в Twitter опублікували повідомлення про трансфер Абдулли.
У підсумку Абдулла продовжить кар'єру в Стад Лозанні, хоча 9 січня провів тренування в Еркулесі.
Нагадаємо, Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії.
Раніше, Реал святкував впевнену перемогу над Валенсією у першому півфіналі.