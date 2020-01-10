Заповзятливий агент продав футболіста у два клуби одночасно

Стад Лозанна та Еркулес майже одночасно повідомили про новачка

Футбольні клуби Стад Лозанна і Еркулес потрапили у незвичайну ситуацію навколо трансферу французького півзахисника Рафідіна Абдулли.

Про це повідомляє Get French Football News.

Заповзятливий агент для себе і свого клієнта хотів вибити кращі умови при переході у новий клуб.

У підсумку прес-служби швейцарського Стад Лозанни і іспанського Еркулеса з різницею у 15 хвилин в Twitter опублікували повідомлення про трансфер Абдулли.

У підсумку Абдулла продовжить кар'єру в Стад Лозанні, хоча 9 січня провів тренування в Еркулесі.

Нагадаємо, Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії.

Раніше, Реал святкував впевнену перемогу над Валенсією у першому півфіналі.