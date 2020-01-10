Воротар Бешикташа у черговий раз пропустив дивний гол

Джерело - Чемпіон.

У Бешикташі німецький голкіпер Лоріс Каріус продовжує помилятися і у контрольному матчі проти клубу другої ліги Алтинорда припустився чергової помилки і пропустив безглуздий м'яч.

Каріус пропустив на 11-й хвилині після невинного навісу з флангу. Гра завершилася внічию 2:2.

Лорис Кариус делает все, чтобы товарищеский матч "Бешикташа" не был скучным. pic.twitter.com/OXv8UFWm5G — Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) January 10, 2020

Раніше, екс-нападник Динамо може перейти у Бешикташ.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.