 Бойко: У Туреччині люблять таких футболістів як Гармаш | Футбол | Champion.com.ua
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Бойко: У Туреччині люблять таких футболістів як Гармаш

Сьогодні 19:10 186 0
Голкіпер киян - про адаптацію Гармаша у Туреччині
Бойко: У Туреччині люблять таких футболістів як Гармаш
#Гармаш, #Бойко

Джерело - Tribuna.com.

Для Дениса Гармаша не складе складності адаптація у чемпіонаті Туреччини.

Про це заявив голкіпер Динамо Денис Бойко.

"Він вже досить досвідчений хлопець. Думаю, для нього не складе складності адаптація в чемпіонаті Туреччини. Він імпульсивний хлопець, у нього є характер. Там люблять таких футболістів - гравців, які максимально викладаються на футбольному полі, з емоціями і величезним бажанням. Думаю, він прекрасно увіллється в колектив, тим більше там є Коля Морозюк, який йому допоможе.

Бажаю йому удачі, успіхів в цій команді і швидше повернутися, тому що нам він теж потрібен. Сподіваюся, він повернеться в Динамо і ще допоможе нашій команді", - сказав Бойко.

Сьогодні Гармаш дебютував у складі Різеспора.

Нагадаємо, Гармаш провів перше тренування у Різерспорі.

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