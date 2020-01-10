Бойко: У Туреччині люблять таких футболістів як Гармаш

Для Дениса Гармаша не складе складності адаптація у чемпіонаті Туреччини.

Про це заявив голкіпер Динамо Денис Бойко.

"Він вже досить досвідчений хлопець. Думаю, для нього не складе складності адаптація в чемпіонаті Туреччини. Він імпульсивний хлопець, у нього є характер. Там люблять таких футболістів - гравців, які максимально викладаються на футбольному полі, з емоціями і величезним бажанням. Думаю, він прекрасно увіллється в колектив, тим більше там є Коля Морозюк, який йому допоможе.

Бажаю йому удачі, успіхів в цій команді і швидше повернутися, тому що нам він теж потрібен. Сподіваюся, він повернеться в Динамо і ще допоможе нашій команді", - сказав Бойко.