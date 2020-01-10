Рафаїлов назвав шість гравців, які покинуть Зорю

Луганську Зорю у зв'язку з непотраплянням до складу залишать кілька футболістів.

Про це гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов заявив клубній прес-службі.

"Природно, ще будуть ті футболісти, які залишать Зорю. Причина та ж - непотрапляння до складу. Я зараз їх перерахую. Так, агенти комусь шукають варіанти, комусь вже практично знайшли. Ми заперечувати не будемо.

Я думаю це буде Діма Литвин. В оренду, швидше за все, підуть від нас Тимофій Сухар і Єгор Шавлій. І наш Владислав Ємець перебуває зараз в оренді, але думаю, перейде в клуб Прем'єр-ліги. Шукаємо ми команди і домовляємося про умови для Матеуса і Урати", - сказав Рафаїлов.