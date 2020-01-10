Іспанські фанати ображали Зозулю ще на двох матчах Ла-Ліги

Опубліковані нові подробиці скандалу, пов'язаного з українським футболістом Альбасете

Професійна футбольна ліга Іспанії зафіксувала і передала в Комітет федерації футболу Іспанії інформацію про ще два епізоди образливих скандувань на адресу українського нападника Альбасете Романа Зозулі.

Про це повідомляє сайт організації.

Перший випадок стався 22 грудня під час матчу 18-го туру Ла-Ліги між Осасуною і Реалом Сосьєдад (3:4). Повідомляється, що на 6-й хвилині матчу близько 400 уболівальників господарів, розташованих на південному ярусі, протягом 10 секунд скандували: Ти нацист. Зозуля, ти нацист. Решта вболівальники не підтримала акцію, навіть зустріла її свистом, більше вона не повторювалася.

Другий епізод був зафіксований 5 січня по час поєдинку Реал Сосьєдад - Вільярреал. Аналогічні скандування були зафіксовані на 13-й хвилині з боку 8 сотень уболівальників господарів.

Нагадаємо, 15 грудня фанати Райо Вальєкано протягом першого тайму ображали Зозулю, називаючи його нацистом. В знак протесту Альбасете відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

Райо Вальєкано був оштрафований на €18 тисяч, також команду зобов'язали закрити частину трибун на два найближчі домашні поєдинки, але пізніше покарання тимчасово призупинили.