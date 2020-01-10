Рома - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 19 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Рома в 19 турі італійської Серії А прийматиме Ювентус.

Матч відбудеться 12 січня, на Стадіо Олімпіко в Римі.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалія на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч чемпіонату Італії Рома Рим - Ювентус Турин наживо дивіться на нашому сайті.

Ювентус ділить з Інтером 1-2 місця турнірної таблиці Серії А. У підопічних Саррі 45 очок у 18 зіграних матчах. У Роми 35 очок та 4 сходинка.

У 18 турі Рома вдома програла Торіно (0:2), а Ювентус, завдяки хет-трику Роналду, розгромив Кальярі (4:0).