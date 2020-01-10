Джерело - sport.ua.
Гравці Барселони у матчі Суперкубка Іспанії проти Атлетіко допускали невимушені помилки.
Про це розповів нападник каталонського клубу Луїс Суарес.
"Вальверде не винен, це ми допускали помилки, які ми не можемо допускати.
Я не знаю, чи допомагають нашому прогресу поразки, але ця поразка показує, що нам є що виправляти. Вона демонструє наші помилки. Ми контролювали гру і дозволили їм зловити нас на контратаках", - розповів Суарес.
Нагадаємо, Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії.
Раніше, Реал святкував впевнену перемогу над Валенсією у першому півфіналі.