Торіно у серії пенальті переміг Дженоа у Кубку Італії

Джерело - Чемпіон.
Торіно у матч 1/8 фіналу національного кубка обіграв Дженоа у серії пенальті.
Суперником Торіно у чвертьфіналі буде переможець матчу Мілан – СПАЛ.
Кубок Італії
1/8 фіналу, 9 січня
Торіно – Дженоа 1:1, (5:3 по пенальті)
Голи: Фавіллі, 14 (0:1). Де Сільвестрі, 23 (1:1).
Серія пенальті: Белотті – 1:0. Дестро – 1:1. Мілліко – 2:1. Фавіллі – 2:2. Рінкон – 3:2. Кассата – 3:3. Ейна – 4:3. Радовановіч – 4:3 (воротар). Беренгер – 5:3.
Нагадаємо, Рома вдома програла Торіно в 18 турі Серії А.