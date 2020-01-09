Шаран: Олександрія має на прикметі бразильського нападника

Олександрія може підписати контракт із бразильським нападником.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Ми весь час у пошуку нападника. Найприємніше, що наш президент, який восени повністю занурився в життя команди, прекрасно бачить і розуміє, що для цього потрібно. Він дає добро на запрошення потрібних для Олександрії футболістів, але це не так просто, взяти і купити. Ми не хочемо ризикувати.

Ось, наприклад, є на прикметі бразильський нападник, але зарплату він хоче, на мій погляд, завищену, причому контракт він розраховує підписати без перегляду. За інформацією, яка у мене є, можу сказати, що це хороший футболіст, але іноземець повинен адаптуватися в колективі, оскільки в Олександрії дорожать цим поняттям", - розповів Шаран.