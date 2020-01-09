Збірна України має вистріли на чемпіонаті Європи 2020 року.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Гра збірної України зараз виглядає достойно? Без сумніву. За такими діями приємно спостерігати. Ми б теж хотіли грати в такий футбол, але для цього потрібні трохи інші вимоги і трохи інші футболісти. У збірній зібрані найкращі виконавці країни.