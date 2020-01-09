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Шаран: Такої сильної збірної в історії України ще не було

Сьогодні 16:30 234 0
Володимир Шаран прокоментував перспективи збірної України на Євро-2020
Шаран: Такої сильної збірної в історії України ще не було
#Шаран, #Україна, #Євро-2020

Джерело - zbirna.com.

Збірна України має вистріли на чемпіонаті Європи 2020 року.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Гра збірної України зараз виглядає достойно? Без сумніву. За такими діями приємно спостерігати. Ми б теж хотіли грати в такий футбол, але для цього потрібні трохи інші вимоги і трохи інші футболісти. У збірній зібрані найкращі виконавці країни.

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Команда Андрія Шевченка підняла планку. Влітку мало буде виступити гідно, потрібно вистрілити. Такої сильної збірної в історії України ще не було.

Думаю, буде непоганим результат, якщо збірна України виявиться серед восьми найкращих команд Європи", - розповів Шаран.

Нагадаємо, збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА.

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