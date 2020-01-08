На зборах до Олександрії повинні приїхати два новачки

Джерело - fco.com.ua.
На зборах до Олександрії повинні приєднатися екс-півзахисник Зорі Артем Гордієнко і захисник Торпедо-БелАЗ Богдан Мишенко.
Про це наставник команди Володимир Шаран заявив в інтерв'ю офіційному сайту клубу.
На зборах до Олександрії повинні приєднатися екс-півзахисник Зорі Артем Гордієнко і захисник Торпедо-БелАЗ Богдан Мишенко.
Взимку команда планує підсилитися новим нападником, під час підготовки в Туреччині будуть проглядатися потенційні кандидати.
Раніше, захисник Шерифа може перебратися до Олександрії.
Нагадаємо, на першому зборі Олександрія планує зіграти 5 спарингів.