На зборах до Олександрії повинні приїхати два новачки

Олександрія планує підсилитися новим нападником

На зборах до Олександрії повинні приєднатися екс-півзахисник Зорі Артем Гордієнко і захисник Торпедо-БелАЗ Богдан Мишенко.

Про це наставник команди Володимир Шаран заявив в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

На зборах до Олександрії повинні приєднатися екс-півзахисник Зорі Артем Гордієнко і захисник Торпедо-БелАЗ Богдан Мишенко.

Взимку команда планує підсилитися новим нападником, під час підготовки в Туреччині будуть проглядатися потенційні кандидати.

Раніше, захисник Шерифа може перебратися до Олександрії.

Нагадаємо, на першому зборі Олександрія планує зіграти 5 спарингів.