Дніпро-1 у першому сезоні в УПЛ має адаптуватися та зберегти прописку у лізі.

Про це розповів головний тренер дніпровської команди Дмитро Михайленко.

"Завдання потрапляння в ТОП-6 не було. На сьогодні – адаптуватися в Прем’єр-лізі, зберегти прописку, а молодим гравцям — набиратися досвіду. Протягом двох останніх років у нас були завдання: спочатку взяти перше місце у Другій лізі, потім — перше в Першій лізі, а зараз — треба спокійно віддихатися, озирнутися, стабілізувати склад і зрозуміти, хто буде для Прем’єр-ліги у нас помічником", - відзначив Михайленко.