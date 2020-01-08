Збірна Україна за підбором гравців може грати першим номером проти своїх суперників.

Про це розповів колишній футболіст збірної України Сергій Назаренко.

"Перемогу у кваліфікації вже потрібно забути і готуватися до більш серйозного старту, показати, що тріумф у відборі був не випадковим. Привід для оптимізму є, оскільки збірна України зараз дійсно грає в хороший комбінаційний і технічний футбол.

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Збірна з таким підбором виконавців довела, що може грати і першим номером", - розповів Назаренко.