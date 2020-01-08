Нападник Реала Лука Йович ще покаже себе у майбутньому.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.

"У мене хороше передчуття щодо нього, попри відсутність регулярної гри. У нас дуже велика команда, і інші гравці також хочуть показати себе. Йович - очевидний варіант. Він - майбутнє. Він повинен бути спокійний.

Лука - це футболіст, який хоче багато чому навчитися. Він дуже хороший. У нього буде багато голів в майбутньому. Ми підтримали його, і ви повинні бути спокійні щодо нього", - розповів Зідан.