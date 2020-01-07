Названо найкращого гравця Африки у 2019 році

Джерело - Чемпіон.
Найкращим гравцем Африки у 2019 році було визнано нападника Ліверпуля Садіо Мане.
Про це повідомляє CAF у Twitter.
Мане вперше отримав нагороду найкращому гравцеві Африки. У минулому і позаминулому роках приз діставався його партнеру по Ліверпулю Моххамеду Салаху, а сам Мане двічі посідав друге місце (а до цього - третє).
BEST. OF. THE. CONTINENT. #CAFAwards2019 #SadioMane pic.twitter.com/wBTV4na5Kw— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) 7 січня 2020 р.
Раніше, Реал провів переговори з Мане.
Нагадаємо, гол Мане приніс перемогу Ліверпулю над Вулвергемптоном.