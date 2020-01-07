Названо найкращого гравця Африки у 2019 році

Найкращим гравцем став Мане

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем Африки у 2019 році було визнано нападника Ліверпуля Садіо Мане.

Про це повідомляє CAF у Twitter.

Мане вперше отримав нагороду найкращому гравцеві Африки. У минулому і позаминулому роках приз діставався його партнеру по Ліверпулю Моххамеду Салаху, а сам Мане двічі посідав друге місце (а до цього - третє).

Раніше, Реал провів переговори з Мане.

Нагадаємо, гол Мане приніс перемогу Ліверпулю над Вулвергемптоном.