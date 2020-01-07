Оточення російського мільярдера заперечує інтерес бізнесмена до Карпат

Фрідман не бажає придбати український клуб

Представники російського мільярдера Михайла Фрідмана заперечують інтерес підприємця до покупки Карпат, чутки про який з'явилися на початку січня.

"Мені про це нічого не відомо", - сказав представник Альфа-банку.

Раніше повідомлялося, що Фрідман (уродженець Львова - прим.) розмірковує над покупкою львівського клубу, а передбачувані переговори планувалося провести як з Петром Димінським, так і з Ігорем Коломойським, щоб заволодіти 100% прав на клуб.

Нагадаємо, Карпати хочуть створити потужний клуб.

Раніше, Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.