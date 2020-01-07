Захисник Динамо погодився на значне зниження зарплати, щоб покинути Україну

Сідклей закінчує свій трансфер у Корінтіанс

Захисник київського Динамо Сідклей в Бразилії завершує свій перехід у Корінтіанс.

Про це повідомляє Globo Esporte.

26-річний бразилець відвідав консульство США в Бразилії, щоб отримати американську візу і відправитися з Корінтіансом на турнір до Флориди 12 січня.

Гравцеві залишилося пройти медичне обстеження для остаточного оформлення контракту.

Сідклей погодився на значне зниження зарплати, щоб укласти угоду по переходу.

Очікується, що бразильський клуб підпише контракт про оренду Сідклея до кінця 2020 року без права викупу.

Нагадаємо, Динамо цікавилось Зайцем влітку.

Раніше, Резіспор підтвердив перехід Гармаша.