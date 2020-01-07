Футболіст Динамо пожертвував кошти на боротьбу з пожежами в Австралії

Бойко не залишився в стороні від австралійської трагедії

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко пожертвував гроші на порятунок тварин, які постраждали від лісових пожеж в Австралії.

Про це голкіпер повідомив у соцмережі Instagram.

31-річний воротар розмістив скріншот пожертвування коштів на вирішення екологічних проблем в Австралії, але сума пожертвувань невідома.

Раніше український боксер Тарас Шелестюк також підтримав австралійців через лісові пожежі.

Нагадаємо, Карпати хочуть створити потужний клуб.

Раніше, Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.