Футболіст Динамо пожертвував кошти на боротьбу з пожежами в Австралії

Джерело - sport.ua.
Голкіпер київського Динамо Денис Бойко пожертвував гроші на порятунок тварин, які постраждали від лісових пожеж в Австралії.
Про це голкіпер повідомив у соцмережі Instagram.
31-річний воротар розмістив скріншот пожертвування коштів на вирішення екологічних проблем в Австралії, але сума пожертвувань невідома.
Раніше український боксер Тарас Шелестюк також підтримав австралійців через лісові пожежі.
Нагадаємо, Карпати хочуть створити потужний клуб.
Раніше, Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.