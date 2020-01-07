Григорчук: Динамо? Від таких пропозицій не відмовляються

Головний тренер Астани Роман Григорчук у київському Динамо бачить великий потенціал.

Про це він заявив в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Динамо? Я люблю конкретні пропозиції. Якщо буде пропозиція, то від таких пропозицій не відмовляються. Навряд чи знайдеться хоча б один український тренер, який би відмовився від такого.

У Динамо зараз дуже складно, це команда, яка повинна завжди вигравати і добиватися результату. Я завжди за них переживаю і розумію людей, які там працюють і як вони переживають. Ця команда приречена перемагати. Не можу про це говорити, тому що не знаю що там і як. Коли чую Динамо Київ - це божевільний бренд і така команда повинна перемагати.

Для такої роботи я готовий, впевнений в цьому. Те, що я бачу в Динамо - потенціал великий є. Бачу той шлях, яким йде Динамо. Тобто, висновок молодих футболістів на більш високий рівень. Але не думаю, що можна досягати результату тільки за рахунок молодих гравців", - розповів Григорчук.