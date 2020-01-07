Григорчук: У мене було як мінімум п'ять пропозицій з Росії

Нині український тренер працювати туди не поїде

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Астани Роман Григорчук зараз ні за що не погодитися працювати в Росії, хоча раніше готовий був розглянути подібні варіанти.

Про це він заявив в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Раніше, коли я працював в Латвії, дуже хотів у чемпіонат Росії. Зізнаюся в цьому, адже вважав, що в Росії дуже сильний чемпіонат. Потім минув час, трапилися у нас відповідні події і у мене таких варіантів з'явилося чимало. Але до того моменту це вже було неможливо. Це моя принципова позиція, ми про це просто не можемо говорити. Пропозицій від топ-клубів не було. Не буду називати клуби, але як мінімум п'ять пропозицій було. Я ще дивувався, чому таке можливо. Коли я цього хотів - пропозицій не було, а тепер з'явилися. Амкар? Він теж був в числі цих клубів. Але більше нічого говорити не хочу", - розповів Григорчук.

Нагадаємо, Карпати хочуть створити потужний клуб.

Раніше, Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.