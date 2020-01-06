 Наставник Корінтіанса підтвердив перехід Сідклея | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені
Сьогодні 11:59 1948
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Сьогодні 21:50 389
Гірн вказав нову дату проведення бою Усика і Чісори
Сьогодні 21:09 346
Здоров’я Лобановського підірвала критика з Москви - дочка
Сьогодні 15:46 910
Лопес: Я знесу Ломаченка
Сьогодні 13:19 2159
Дем'яненко очолив Нітру
Сьогодні 12:47 919
Манчестер Сіті цікавиться Матвієнком
Сьогодні 10:52 1335
Володимир Ткаченко: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 09:51 564
Костюк програла фінал кваліфікації у Брісбені
Сьогодні 08:24 759
Канада у фантастичному трилері виграла у Росії і стала чемпіоном світу U-20
Вчора 22:42 10555 1
Блоги
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:50 385
Ситуації, що зробили з Дениса Гармаша найскандальнішого футболіста країни
Ситуації, що зробили з Дениса Гармаша найскандальнішого футболіста країни Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:46 880
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:34 490
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:22 858
Сауль Альварес похизувався яхтою за 60 мільйонів доларів
Сауль Альварес похизувався яхтою за 60 мільйонів доларів Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:59 729
Скажіть їм хтось правду! Росіяни святкують перемогу на чемпіонаті світу з хокею
Скажіть їм хтось правду! Росіяни святкують перемогу на чемпіонаті світу з хокею Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:39 2748 1
Лобановський назавжди. 81 рік тому народився легендарний тренер Динамо
Лобановський назавжди. 81 рік тому народився легендарний тренер Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:47 400
Шевченко і Джошуа зустрілися на острові Барбадос
Шевченко і Джошуа зустрілися на острові Барбадос Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:34 1642
Голи і асисти Гармаша за Динамо
Голи і асисти Гармаша за Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 20:58 661
Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла
Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла Valeriy Ruchka
Вчора 20:39 1948 1
Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років!
Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років! Valeriy Ruchka
Вчора 19:36 620
"Об'єднується Росія з Україною". Гравець Шахтаря знявся у ролику російських блогерів
"Об'єднується Росія з Україною". Гравець Шахтаря знявся у ролику російських блогерів Valeriy Ruchka
Вчора 14:25 2236 1
Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив фантастичний сейв у матчі проти Вулвергемптонона
Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив фантастичний сейв у матчі проти Вулвергемптонона Valeriy Ruchka
Вчора 12:46 521
Уболівальник Айлендерс жорстко пожартував зі своєї дівчини у Kiss Cam
Уболівальник Айлендерс жорстко пожартував зі своєї дівчини у Kiss Cam Valeriy Ruchka
Вчора 11:06 750
Чому 2020-ті в професійному боксі пройдуть під впливом Володимира Кличка
Чому 2020-ті в професійному боксі пройдуть під впливом Володимира Кличка Андрій Твердохліб
04.01.2020 15:33 3133
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:26 Футбол Лестер готовий заплатити 40 мільйонів євро за захисника Ювентуса 113
23:10 Футбол Роналду оформив перший хет-трик за Ювентус у Серії А 391
22:55 Футбол Легендарний гравець Роми прийняв рішення завершити кар'єру 225
22:39 Футбол Наставник Корінтіанса підтвердив перехід Сідклея 134
22:25 Футбол Лечче - Удінезе 0:1. Огляд матчу 120
22:11 Хокей Збірна України посіла п'яте місце на Різдвяному турнірі 264
21:55 Бокс Чемпіон світу WBA з Росії: Я вважаю Ломаченка найкращим боксером сучасності 276
21:50 Блог Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам 389
21:40 Футзал Лідер збірної Португалії Рікардіньйо перейшов до французького клубу 185
21:25 Футбол Роналду: Я задоволений хет-триком, але також хочу, щоб Інтер програв Наполі 211
21:09 Бокс Гірн вказав нову дату проведення бою Усика і Чісори 346
20:56 Футбол Лечче вдома програв Удінезе в 18 турі Серії А 165
20:40 Футбол Ібрагімович: Я хотів вийти, забити, а потім відсвяткувати перед фанатами як бог 568
20:25 Футбол Мілан - Сампдорія 0:0. Огляд матчу 253
20:09 Бокс Паркер хоче провести бій з Усиком, якщо чемпіонський пояс WBO стане вакантним 385
19:55 Футбол Ювентус - Кальярі 4:0. Огляд матчу 325
19:41 Футбол Аталанта - Парма 5:0. Огляд матчу 601
19:25 Футбол Кадар підпише контракт з Фегерваром на два роки 782
19:09 Хокей У поразці Росії від Канади у фіналі чемпіонату світу винна телекамера 1906
18:55 Футбол Зоря хоче підписати нападника болгарського клубу 382
18:40 Біатлон Підручний пропустить спринт в Обергофі 487
18:25 Футбол Ібрагімович зіграв перший офіційний матч за Мілан після повернення 507
18:11 Футбол Вальядолід не хоче повертати Луніна до Реала 725
17:56 Футбол Ювентус розгромив Кальярі, Аталанта знищила Парму. Результати матчів 18 туру Серії А 508
17:40 Футбол Десна підписала нападника Зорі 582

Наставник Корінтіанса підтвердив перехід Сідклея

Сьогодні 22:39 134 0
Орендна угода буде розрахована на один рік
Наставник Корінтіанса підтвердив перехід Сідклея
#Сідклей, #Динамо

Джерело - dynamomania.com.

Головний тренер Корінтіанса Тьяго Нуньєс підтвердив перехід півзахисника київського Динамо Сідклея до складу його команди.

Про це повідомляє torcedores.com.

Наставник розраховує на 26-річного футболіста, якого планує використовувати на лівому фланзі оборони.

Що цікаво, також наставник заявив, що екс-захисник Карпат Даніло Авелар, зазвичай грав зліва в захисті, тепер буде виступати за Корінтіанс на позиції центрального захисника. Причина - перехід більш технічного і варіативного Сідклея.

Також ряд бразильських ЗМІ повідомили про те, що Корінтіанс заплатить за оренду Сідклея близько 600 тисяч євро, а сама орендна угода буде розрахована на один рік. Очікується, що в найближчі години про трансфер буде оголошено офіційно.

Раніше, Гармаш провів перше тренування із Резіспором.

Нагадаємо, Резіспор підтвердив перехід Гармаша.

Коментарі ()