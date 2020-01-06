Наставник Корінтіанса підтвердив перехід Сідклея

Джерело - dynamomania.com.
Головний тренер Корінтіанса Тьяго Нуньєс підтвердив перехід півзахисника київського Динамо Сідклея до складу його команди.
Про це повідомляє torcedores.com.
Наставник розраховує на 26-річного футболіста, якого планує використовувати на лівому фланзі оборони.
Що цікаво, також наставник заявив, що екс-захисник Карпат Даніло Авелар, зазвичай грав зліва в захисті, тепер буде виступати за Корінтіанс на позиції центрального захисника. Причина - перехід більш технічного і варіативного Сідклея.
Також ряд бразильських ЗМІ повідомили про те, що Корінтіанс заплатить за оренду Сідклея близько 600 тисяч євро, а сама орендна угода буде розрахована на один рік. Очікується, що в найближчі години про трансфер буде оголошено офіційно.
Раніше, Гармаш провів перше тренування із Резіспором.
Нагадаємо, Резіспор підтвердив перехід Гармаша.