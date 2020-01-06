Наставник Корінтіанса підтвердив перехід Сідклея

Орендна угода буде розрахована на один рік

Головний тренер Корінтіанса Тьяго Нуньєс підтвердив перехід півзахисника київського Динамо Сідклея до складу його команди.

Про це повідомляє torcedores.com.

Наставник розраховує на 26-річного футболіста, якого планує використовувати на лівому фланзі оборони.

Що цікаво, також наставник заявив, що екс-захисник Карпат Даніло Авелар, зазвичай грав зліва в захисті, тепер буде виступати за Корінтіанс на позиції центрального захисника. Причина - перехід більш технічного і варіативного Сідклея.

Також ряд бразильських ЗМІ повідомили про те, що Корінтіанс заплатить за оренду Сідклея близько 600 тисяч євро, а сама орендна угода буде розрахована на один рік. Очікується, що в найближчі години про трансфер буде оголошено офіційно.

Раніше, Гармаш провів перше тренування із Резіспором.

Нагадаємо, Резіспор підтвердив перехід Гармаша.