Лестер готовий заплатити 40 мільйонів євро за захисника Ювентуса

Демірал зацікавив ще один клуб АПЛ

Захисник туринського Ювентуса і національної збірної Туреччини Меріх Демірал може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Calciomercato.

21-річний гравець зацікавив Лестер Сіті. Англійський клуб готовий заплатити за нього 40 млн євро.

Попередня пропозиція Лестера становила 30 млн євро, але була відхиленою. При цьому Ювентус не горить бажанням розлучатися з Деміралом.

Раніше повідомлялося, що Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.

Нагадаємо, Ньюкасл може підписати екс-нападника Дніпра.