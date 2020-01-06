Ібрагімович: Я хотів вийти, забити, а потім відсвяткувати перед фанатами як бог

Поки Мілану не вистачає впевненості та агресії в атаці.

Про це нападник команди Златан Ібрагімович заявив в інтерв'ю Sky Sport Italia

"Відчував прилив адреналіну, емоцій і почуттів, які були зі мною на протязі дев'яти або десяти років. Зв'язок з уболівальниками залишилася чудовою, вона дає мені велику мотивацію. Хотів вийти на поле, забити гол, а потім відсвяткувати перед фанатами, як бог.

Поки команді не вистачає впевненості та агресії в атаці, тому ми неефективні. Нам потрібно зрозуміти, що необхідно зробити, щоб отримати максимальну віддачу від цього складу. Я пробув тут чотири дні і намагаюся зробити все можливе, щоб "Мілан" міг знову запрацювати. У клубі не вистачає віри", - зазначив Ібрагімович.