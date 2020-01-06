 Ібрагімович: Я хотів вийти, забити, а потім відсвяткувати перед фанатами як бог | Футбол | Champion.com.ua
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Ібрагімович: Я хотів вийти, забити, а потім відсвяткувати перед фанатами як бог

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Ібрагімович: Я хотів вийти, забити, а потім відсвяткувати перед фанатами як бог
#Ібрагімович, #Мілан

Джерело - dynamomania.com.

Поки Мілану не вистачає впевненості та агресії в атаці.

Про це нападник команди Златан Ібрагімович заявив в інтерв'ю Sky Sport Italia

"Відчував прилив адреналіну, емоцій і почуттів, які були зі мною на протязі дев'яти або десяти років. Зв'язок з уболівальниками залишилася чудовою, вона дає мені велику мотивацію. Хотів вийти на поле, забити гол, а потім відсвяткувати перед фанатами, як бог.

Поки команді не вистачає впевненості та агресії в атаці, тому ми неефективні. Нам потрібно зрозуміти, що необхідно зробити, щоб отримати максимальну віддачу від цього складу. Я пробув тут чотири дні і намагаюся зробити все можливе, щоб "Мілан" міг знову запрацювати. У клубі не вистачає віри", - зазначив Ібрагімович.

Нагадаємо, шведський форвард вийшов на заміну на 55-й хвилині матчу 18-го туру італійської Серії А з Сампдорією (0:0) замість Кшиштофа Пентека. 

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