Нападник Порт Вейла: Помінялися футболками із Зінченком, адже інші гравці МанСіті мене проігнорували

Джерело - football.ua.
Нападник Порт Вейла Том Поуп після кубкового матчу з Ман Сіті (4:1) вирішив помінятися футболкою з Олександром Зінченком, який єдиний, хто його не проігнорував.
Про це нападник заявив в інтерв'ю BBC.
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"Мені вдалося помінятися футболкою із Зінченком, інші гравці Ман Сіті мене проігнорували.
Ніколи не сподівався, що мені вдасться забити, я був би радий зробити лише кілька торкань", - зазначив Поуп.
Раніше, Манчестер Сіті цікавиться Матвієнком.