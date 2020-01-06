Нападник Порт Вейла: Помінялися футболками із Зінченком, адже інші гравці МанСіті мене проігнорували

Форвард поділився враженнями після матчу з містянами

Нападник Порт Вейла Том Поуп після кубкового матчу з Ман Сіті (4:1) вирішив помінятися футболкою з Олександром Зінченком, який єдиний, хто його не проігнорував.

Про це нападник заявив в інтерв'ю BBC.

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"Мені вдалося помінятися футболкою із Зінченком, інші гравці Ман Сіті мене проігнорували. Ніколи не сподівався, що мені вдасться забити, я був би радий зробити лише кілька торкань", - зазначив Поуп.

Раніше, Манчестер Сіті цікавиться Матвієнком.