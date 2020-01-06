 Соболь: Надіюсь Брюгге мене викупить | Футбол | Champion.com.ua
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Соболь: Надіюсь, що Брюгге мене викупить

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Едуард Соболь прокоментував своє майбутнє
Соболь: Надіюсь, що Брюгге мене викупить
#Соболь, #Бругге, #Шахтар

Джерело - Бомбардир.

Український захисник Брюгге Едуард Соболь надіється залишитися у бельгійському клубі.

Про це розповів сам гравець.

"Скільки повинен заплатити за тебе Брюгге, щоб викупити? 4 млн євро коштує ціна за право викупу. З одного боку це непогана сума. Але з огляду на розцінки зараз у світі, то ... Брюгге - не бідний клуб, думаю, їм під силу.

Поки конкретного нічого не було, але як відгукується тренер про мене, як довіряє на поле, я сподіваюся, що трапиться, і Брюгге викупить мене, - розповів Соболь.

У поточному сезоні 24-річний футболіст зробив 2 результативні передачі в 25 матчах.

Відзначимо, що Соболь належить донецькому Шахтарю, у Брюгге він виступає на правах оренди.

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