Український захисник Брюгге Едуард Соболь надіється залишитися у бельгійському клубі.

Про це розповів сам гравець.

"Скільки повинен заплатити за тебе Брюгге, щоб викупити? 4 млн євро коштує ціна за право викупу. З одного боку це непогана сума. Але з огляду на розцінки зараз у світі, то ... Брюгге - не бідний клуб, думаю, їм під силу.

Поки конкретного нічого не було, але як відгукується тренер про мене, як довіряє на поле, я сподіваюся, що трапиться, і Брюгге викупить мене, - розповів Соболь.