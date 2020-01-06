Джерело - zbirna.com.
Легендарний український тренер Валерій Лобановський вмів доносити до команди свої вимоги.
Про це розповів екс-гравець Динамо Артем Яшкін.
"Під його керівництвом ми вірили, що робимо правильно. У футболістів не було сумнівів, що наставник правий. Валерій Васильович був сильним психологом. Він вибудував величезну систему, все працювало чітко.
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Такої людини не вистачає вітчизняному футболу? Фахівця з такою харизмою зараз в Україні немає. Щоб донести до команди потрібні думки, Лобановському вистачало кількох слів", - розповів Яшкін.