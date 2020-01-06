Легендарний український тренер Валерій Лобановський вмів доносити до команди свої вимоги.

Про це розповів екс-гравець Динамо Артем Яшкін.

"Під його керівництвом ми вірили, що робимо правильно. У футболістів не було сумнівів, що наставник правий. Валерій Васильович був сильним психологом. Він вибудував величезну систему, все працювало чітко.