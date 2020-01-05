Алавес зіграв внічию з Бетісом у 19 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 19-го туру іспанської Ла-Ліги Алавес зустрічався з Бетісом.
Відаль з передачі Переса відкрив рахунок у матчі вже на 14-ій хвилині. Наприкінці першого тайму Хоакін не реалізував пенальті, втративши шанс зрівняти рахунок. Та все ж на 55-ій хвилині Емерсон відновив рівновагу у рахунку. А на 77-ій хвилині матчу Бетіс залишився у меншості - Феддаль отримав червону картку за фол останньої надії. Перевагою в одного гравця господарі не зуміли скористатися.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
19 тур, 5 січня
Алавес - Бетіс 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Відаль, 1:1 - 55 Емерсон
Раніше, Гранада перемогла Мальорку.
Нагадаємо, Вільярреал на виїзді переграв Реал Сосьєдад.