Алавес зіграв внічию з Бетісом у 19 турі Ла-Ліги

Гості завершували матч у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру іспанської Ла-Ліги Алавес зустрічався з Бетісом.

Відаль з передачі Переса відкрив рахунок у матчі вже на 14-ій хвилині. Наприкінці першого тайму Хоакін не реалізував пенальті, втративши шанс зрівняти рахунок. Та все ж на 55-ій хвилині Емерсон відновив рівновагу у рахунку. А на 77-ій хвилині матчу Бетіс залишився у меншості - Феддаль отримав червону картку за фол останньої надії. Перевагою в одного гравця господарі не зуміли скористатися.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

19 тур, 5 січня

Алавес - Бетіс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Відаль, 1:1 - 55 Емерсон

Раніше, Гранада перемогла Мальорку.

Нагадаємо, Вільярреал на виїзді переграв Реал Сосьєдад.