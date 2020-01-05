Тренер збірної Швеції готовий взяти Ібрагімовича на Євро-2020

Джерело - iSport.ua.
Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон чекає дзвінка від нападника Мілана Златана Ібрагімовича.
Про це тренер заявив в інтерв'ю Fotbollskanalen.
"Ситуація з гравцями, які раніше відмовлялися грати за збірну, залишається колишньою - якщо хтось змінив свою думку, то може зв'язатися зі мною. У цьому немає нічого складного.
Так, у нас був конфлікт. Але я досить добре вмію залишати такі речі в минулому. Тоді я був розчарований, але зараз все нормально. Якщо Златан теж змінив свою позицію, то чекаю його дзвінка", - зазначив Андерссон.
Раніше, Ібрагімович підписав контракт з Міланом і вибрав номер.
Нагадаємо, Ібрагімович божественно відреагував на своє повернення в Мілан.