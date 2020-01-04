Маркевич назвав перспективи збірної України на Євро-2020

Збірна України здатна пробитися у чвертьфінал на чемпіонаті Європи 2020 року.

Про це розповів глава Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"України щонайменше у чвертьфіналі. Ваші очікування залишилися незмінними? Так. Гра синьо-жовтих дає привід для оптимізму. Команда в нас молода, навчена, мотивована, тому не буде нічого надприродного, якщо ми побачимо її серед восьми кращих збірних континенту.

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Звичайно, у Нідерландів дуже сильна збірна, за Рональда Кумана команда суттєво додала, її гравці виступають у топ-клубах, тим більше й матч проти цього суперника відбудеться в Амстердамі. Але це футбол, і ми теж маємо право розраховувати на успіх, незважаючи на всі переваги господарів.

Про Австрію я зараз щось конкретне не скажу, але, з огляду на те, як наш суперник пройшов відбірний турнір, вважаю, Україна щонайменше не поступається австрійцям", - розповів Маркевич.