Перемогу здобув одноклубник Руслана Маліновського Йосип Ілічич з Аталанти

Джерело - сайт Словенського футбольного союзу.

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербич посів п'яте місце в рейтингу найкращих гравців Словенії в 2019 році.

Про це повідомляє Ekipa24.

Гравцем року в Словенії був визнаний півзахисник Аталанти Йосип Ілічич, який випередив воротаря Атлетіко Яна Облака. ТОП-3 замкнув ще один голкіпер - Самір Ханданович з Інтера.

Четверте місце в рейтингу дісталося форварду Словану Андраж Шпорару, який входить в сферу інтересів Динамо.

Нагадаємо, Спортінг може відмовитися від боротьби з Динамо за Шпорара.