Джерело - сайт Словенського футбольного союзу.
Вінгер київського Динамо Беньямін Вербич посів п'яте місце в рейтингу найкращих гравців Словенії в 2019 році.
Про це повідомляє Ekipa24.
Гравцем року в Словенії був визнаний півзахисник Аталанти Йосип Ілічич, який випередив воротаря Атлетіко Яна Облака. ТОП-3 замкнув ще один голкіпер - Самір Ханданович з Інтера.
Четверте місце в рейтингу дісталося форварду Словану Андраж Шпорару, який входить в сферу інтересів Динамо.
Нагадаємо, Спортінг може відмовитися від боротьби з Динамо за Шпорара.