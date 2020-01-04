 Гравець Динамо потрапив у ТОП-5 найкращих гравців року в Словенії | Футбол | Champion.com.ua
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Вербич - у ТОП-5 найкращих гравців року в Словенії

Сьогодні 14:14 235 0
Перемогу здобув одноклубник Руслана Маліновського Йосип Ілічич з Аталанти
Вербич - у ТОП-5 найкращих гравців року в Словенії
#Вербич, #Динамо

Джерело - сайт Словенського футбольного союзу.

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербич посів п'яте місце в рейтингу найкращих гравців Словенії в 2019 році.

Про це повідомляє Ekipa24.

Гравцем року в Словенії був визнаний півзахисник Аталанти Йосип Ілічич, який випередив воротаря Атлетіко Яна Облака. ТОП-3 замкнув ще один голкіпер - Самір Ханданович з Інтера.

Четверте місце в рейтингу дісталося форварду Словану Андраж Шпорару, який входить в сферу інтересів Динамо.

Нагадаємо, Спортінг може відмовитися від боротьби з Динамо за Шпорара.

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