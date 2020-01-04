Головний тренер Тоттенгему розповів про майбутнє свого півзахисника

Джерело - Футбол 24.

У півзахисника Тоттенгему Крістіана Еріксена є три варіанти продовження кар'єри.

Про це розповів його наставник Жозе Моурінью.

"Чесно кажучи, я не знаю, чи зможуть його продати в січні. Ви розумієте всю ситуацію: зараз він може узгодити контракт з будь-яким клубом і перейти туди після закінчення сезону. Це перший варіант", - зазначив коуч.

Актуально: Тоттенгем знайшов заміну Еріксену в Атлетіко

"Другий варіант – якщо і гравець, і інший клуб захочуть оформити угоду вже в січні, але в цій ситуації все під контролем нашого клубу. Ще один варіант – він залишиться. На даний момент він тут, він наш гравець", – сказав Моурінью.



Нагадаємо, данець відмовився підписувати новий контракт і покине клуб.