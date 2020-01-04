Визначився ТОП-10 відвідуваних матчів

Півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між Барселоною та Ліверпулем став найвідвідуванішим матчем 2019 року.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Топ-10 рейтингу:

1. Барселона - Ліверпуль (Камп Ноу, Барселона, 1 травня) - 98 299 глядачів

2. Кайзер Чіфс - Орландо Пайретс (Соккер Сіті, Йоганнесбург, 9 листопада) - 88 000 глядачів

3. Манчестер Сіті - Вотфорд (Вемблі, Лондон, 18 травня) - 85 854 глядача

4. Кілька матчів по ходу року (Сигнал Ідуна Парк, Дортмунд) - 81 365 глядачів

5. Реал - Барселона (Сантьяго Бернабеу, Мадрид, 27 лютого) - 80 472 глядача

6. Кілька матчів по ходу року (Азаді, Тегеран) - 80 000 глядачів

7. Франція - Албанія (Стад де Франс, Сен-Дені, 7 вересня) - 78 000 глядачів

8. Мілан - Інтер (Сан-Сіро, Мілан, 17 березня) - 77 749 глядачів

9. Кілька матчів по ходу року (Альянц Арена, Мюнхен) - 75 000 глядачів

10. Герта - Боруссія Д (Олімпійський стадіон, Берлін, 16 березня) - 74 667 глядачів.

Нагадаємо, Барселона відмовилась відпускати Відаля у Інтер.

Раніше Відаль узгодив контракт з Інтером.