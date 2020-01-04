 Визначився найвідвідуваніший матч 2019 року | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Костюк здобула перемогу на старті кваліфікації у Брісбені
Сьогодні 09:46 513
Ломаченко увійшов у ТОП-5 престижного рейтингу
Сьогодні 13:08 26
Юна українка виборола золоту медаль Кубка світу
Сьогодні 12:13 244
Динамо назвало умови трансферу Беніто
Вчора 22:55 1058
Кадар може взимку залишити Динамо
Вчора 20:32 994
Богданов перейшов у Колос
Вчора 18:13 888
Гравець Шахтаря викликаний в олімпійську збірну Бразилії
Вчора 17:07 581
Динамо підписало гравця російського Тамбова
Вчора 16:13 3628 2
Харлан визнали найкращою спортсменкою грудня
Вчора 14:15 381
Корінтіанс орендував захисника Динамо
Вчора 13:57 768
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:08 Бокс Ломаченко увійшов у ТОП-5 престижного рейтингу 26
13:00 Блог Лень влаштував бійку в матчі НБА 222
12:57 Пряма трансляція Еспаньйол - Барселона: онлайн-трансляція матчу 19 туру Ла-Ліги. LIVE 667
12:54 Футбол Фенербахче хоче орендувати Миколенка 67
12:41 Блог Підручний вдруге став батьком 176
12:38 Блог Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив хет-трик на турнірі імені себе 124
12:38 Бокс Лопес: Ведемо з Ломаченком переговори за місцем проведення бою 122
12:28 Пряма трансляція Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/32 Кубку Англії. LIVE 66
12:20 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Порт Вейл: онлайн-трансляція матчу 1/32 Кубку Англії. LIVE 66
12:17 RunNews Чи можна йти на тренування з похмілля? 117
12:13 Санний спорт Юна українка виборола золоту медаль Кубка світу 244
11:47 Теніс Завацька програла на старті кваліфікації в Брісбені 215
11:36 Хокей Вашингтон здолав Кароліну, Даллас розгромив Детройт. Результати матчів НХЛ 124
11:15 Футбол Реал близький до покупки 17-річного Рейньера 227
10:58 Футбол Ребров - найкращий тренер Ференцвароша 2010-х 273
10:49 Пряма трансляція Хетафе - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 19 туру Ла-Ліги. LIVE 376
10:44 Футбол Харт може перейти в Астон Віллу 160
10:36 Футбол Барселона - Ліверпуль - найвідвідуваніший матч 2019 року 346
10:12 Бокс Джошуа готовий відмовитись від титулу WBO 1102
09:59 Теніс Збірну Білорусі позбавили права проводити матч Кубка Девіса в Мінську 194
09:46 Теніс Костюк здобула перемогу на старті кваліфікації у Брісбені 513
09:41 Блог Білодід визнали найкрасивішою спортсменкою року - Stargorod Sport 479
09:32 Футбол Смоллінг хоче продовжити кар'єру в Ромі 156
09:10 Бокс Усик: Митрополит Онуфрій - абсолютний чемпіон світу в своїй справі незалежно від вагової категорії 735 1
08:52 Футбол Севілья - Алтетік 1:1. Огляд матчу 171

Барселона - Ліверпуль - найвідвідуваніший матч 2019 року

Сьогодні 10:36 346 0
Визначився ТОП-10 відвідуваних матчів
Барселона - Ліверпуль - найвідвідуваніший матч 2019 року
#Барселона, #Ліверпуль

Джерело - sport.ua.

Півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між Барселоною та Ліверпулем став найвідвідуванішим матчем 2019 року.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Топ-10 рейтингу:

1. Барселона - Ліверпуль (Камп Ноу, Барселона, 1 травня) - 98 299 глядачів

2. Кайзер Чіфс - Орландо Пайретс (Соккер Сіті, Йоганнесбург, 9 листопада) - 88 000 глядачів

3. Манчестер Сіті - Вотфорд (Вемблі, Лондон, 18 травня) - 85 854 глядача

4. Кілька матчів по ходу року (Сигнал Ідуна Парк, Дортмунд) - 81 365 глядачів

5. Реал - Барселона (Сантьяго Бернабеу, Мадрид, 27 лютого) - 80 472 глядача

6. Кілька матчів по ходу року (Азаді, Тегеран) - 80 000 глядачів

7. Франція - Албанія (Стад де Франс, Сен-Дені, 7 вересня) - 78 000 глядачів

8. Мілан - Інтер (Сан-Сіро, Мілан, 17 березня) - 77 749 глядачів

9. Кілька матчів по ходу року (Альянц Арена, Мюнхен) - 75 000 глядачів

10. Герта - Боруссія Д (Олімпійський стадіон, Берлін, 16 березня) - 74 667 глядачів.

Нагадаємо, Барселона відмовилась відпускати Відаля у Інтер.

Раніше Відаль узгодив контракт з Інтером.

Коментарі ()