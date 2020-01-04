Українка обіграла сьому сіяну

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк успішно стартувала в кваліфікації турніру WTA в Брісбені, Австралії.

У першому раунді відбору українка у двох сетах обіграла американку Бернарду Перу.

Тенісистки провели на корті 1,5 години. На рахунку Костюк 3 реалізованих брейкпоінта з 5, а у американки - 2 з 6.

Наступною суперницею українки стане переможниця матчу Анна Кароліна Шмідлова (WTA 134) - Вікторія Томова (WTA 148).

Brisbane International - Premier

Брісбен, Австралія, призовий фонд $1,500,000

Кваліфікація. Перше коло, 4 січня

Марта Костюк (Україна, 153) - Бернарда Пера (США, 66) 7-6 (6), 6-4

В основній сітці Brisbane International заявлені Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Нагадаємо, Світоліна потрапила у ТОП-10 найтитулованіших тенісисток десятиріччя.