Лунін знову у запасі Вальядоліда на матч з Леганесом

Андрій Лунін знову розпочне матч Ла-Ліги на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, не потрапив до стартового складу на матч 19-го туру чемпіонату Іспанії проти Леганеса.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

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Місце у воротах зайняв Жорді Масіп.

Раніше, Лунін відстояв "на нуль" у дебютному матчі за Вальядолід.