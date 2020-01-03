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Лунін знову у запасі Вальядоліда на матч з Леганесом

Сьогодні 19:24 127 0
Андрій Лунін знову розпочне матч Ла-Ліги на лаві запасних
Лунін знову у запасі Вальядоліда на матч з Леганесом
#Лунін, #Вальядолід

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, не потрапив до стартового складу на матч 19-го туру чемпіонату Іспанії проти Леганеса.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

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Місце у воротах зайняв Жорді Масіп.

Раніше, Лунін відстояв "на нуль" у дебютному матчі за Вальядолід.

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