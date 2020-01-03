Лунін знову у запасі Вальядоліда на матч з Леганесом

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, не потрапив до стартового складу на матч 19-го туру чемпіонату Іспанії проти Леганеса.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
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Місце у воротах зайняв Жорді Масіп.
LA ALINEACIÓN | 📰🙌🏻💜#pucela #RealValladolidLeganés pic.twitter.com/u76f8HYkAD— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 3, 2020
Раніше, Лунін відстояв "на нуль" у дебютному матчі за Вальядолід.