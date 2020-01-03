Шеффілд Юнайтед підписав екс-гравця Манчестер Сіті

Шеффілд Юнайтед здійснив перший трансфер у новому році

Півзахисник Джек Родвелл на правах вільного агента перейшов у Шеффілд Юнайтед.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Контракт 28-річного новачка розрахована до кінця поточного сезону. Останнім клубом Родвелла був Блекберн, який він покинув влітку, однак за пів року так і не знайшов собі нове місце роботи.

Також гравець виступав за Сандерленд, Манчестер Сіті та Евертон.

Нагадаємо, Ліверпуль впевнено переміг Шеффілд Юнайтед у 21 турі АПЛ.

Раніше, Тоттенгем програв Саутгемптону.