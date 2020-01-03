Гравець Шахтаря викликаний в олімпійську збірну Бразилії

Майкон зможе зіграти за збірну Бразилі

Півзахисник Шахтаря Майкон отримав виклик в олімпійську збірну Бразилії, яка починає підготовку до Передолімпійського турніру КОНМЕБОЛ.

Про це повідомляє revistacolorada.com.br.

22-річний хавбек "гірників" отримав запрошення від головного тренера команди Андре Жардіна у зв'язку з пошкодженням, яке отримав півзахисник грецького ПАОКа Дуглас Аугусто.

Турнір відбудеться з 18 січня по 9 лютого 2020 року. За його підсумками дві кращі команди отримають право представити регіон на Олімпійських іграх-2020 на Токіо.

Бразильська команда опинилася в групі В, де зіграє з Парагваєм, Болівією, Уругваєм і Перу.

Раніше, Додо отримав виклик у олімпійську збірну Бразилії.

Також, французький клуб проявляв інтерес до хавбека Шахтаря.