Гравець Шахтаря викликаний в олімпійську збірну Бразилії

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Шахтаря Майкон отримав виклик в олімпійську збірну Бразилії, яка починає підготовку до Передолімпійського турніру КОНМЕБОЛ.
Про це повідомляє revistacolorada.com.br.
22-річний хавбек "гірників" отримав запрошення від головного тренера команди Андре Жардіна у зв'язку з пошкодженням, яке отримав півзахисник грецького ПАОКа Дуглас Аугусто.
Турнір відбудеться з 18 січня по 9 лютого 2020 року. За його підсумками дві кращі команди отримають право представити регіон на Олімпійських іграх-2020 на Токіо.
Бразильська команда опинилася в групі В, де зіграє з Парагваєм, Болівією, Уругваєм і Перу.
Раніше, Додо отримав виклик у олімпійську збірну Бразилії.
Також, французький клуб проявляв інтерес до хавбека Шахтаря.