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Гравець Шахтаря викликаний в олімпійську збірну Бразилії

Сьогодні 17:07 378 0
Майкон зможе зіграти за збірну Бразилі
Гравець Шахтаря викликаний в олімпійську збірну Бразилії
#Майкон, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Шахтаря Майкон отримав виклик в олімпійську збірну Бразилії, яка починає підготовку до Передолімпійського турніру КОНМЕБОЛ.

Про це повідомляє revistacolorada.com.br.

22-річний хавбек "гірників" отримав запрошення від головного тренера команди Андре Жардіна у зв'язку з пошкодженням, яке отримав півзахисник грецького ПАОКа Дуглас Аугусто.

Турнір відбудеться з 18 січня по 9 лютого 2020 року. За його підсумками дві кращі команди отримають право представити регіон на Олімпійських іграх-2020 на Токіо.

Бразильська команда опинилася в групі В, де зіграє з Парагваєм, Болівією, Уругваєм і Перу.

Раніше, Додо отримав виклик у олімпійську збірну Бразилії.

Також, французький клуб проявляв інтерес до хавбека Шахтаря.

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