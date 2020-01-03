Європейський клуб відмовився продавати форварда у Динамо

Хорвати не розглядають варіант продажу Марича

Осієк відмовився продавати свого форварда Мірко Марича в київське Динамо.

Про це заявив директор Осієка Ален Петрович.

"Наші кращі гравці, серед яких Марич, на даний момент не продаються. Ми не перебуваємо в ситуації, коли змушені розлучатися з футболістами, щоб вижити", - заявив Петрович.

Хорватський клуб не захотів розглядати продаж нападника в Україну за 4-5 млн євро.

Сам Марич вважає Динамо великим клубом, але хоче дограти сезон в Осієку, щоб стати найкращим бомбардиром чемпіонату Хорватії.

Нагадаємо, Динамо хоче підписати нападника збірної Кот-д'Івуару.