Колишній тренер Шахтаря очолив японську команду

Касіма Антлерс оголосив про початок співпраці із Заго

Екс-асистент Мірчі Луческу у Шахтарі Антоніо Карлос Заго призначений на посаду головного тренера Касіми Антлерс.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Антоніо Карлос Заго буде працювати з Касімою Антлерс в сезоні-2020.

Цікаво, що до призначення в японський клуб 50-річний фахівець працював з Ред Булл Брагантіно, який вивів у бразильську Серію А за підсумками минулого сезону. При цьому, колишній клуб Заго на своїй офіційній сторінці в Instagram відреагував на офіційне повідомлення Касіми Антлерс, зазначивши, що має чинний контракт з тренером до кінця 2021 року і не погодив з ким-небудь умови його розірвання.

Нагадаємо, що під час кар'єри футболіста Антоніо Карлос Заго, широко відомий в Європі за виступами за Рому, грав в Японії за клуб Касіва Рейсол.

Раніше, Додо уникнув додаткового покарання через вилучення у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ, де зустрінеться з Бенфікою.