Визначено найкращого бразильського гравця в Європі

Аліссон випередив Фірміно і Сілву

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер визнаний найкращим бразильським футболістом, який виступає в Європі.

Про це повідомляє sambafoot.com.

Переможець обирається голосуванням серед журналістів, гравців і інтернет-користувачів. За підсумками голосування 27-річний голкіпер набрав 35,54% голосів.

За підсумками голосування Аліссон обійшов свого одноклубника Роберто Фірміно (23,48%). Третє місце зайняв захисник ПСЖ Тіаго Сілва (10,46%)

Примітно, що Неймар зайняв лише 5-е місце. У список з 23-х футболістів також потрапили два екс-гравця Шахтаря: Вілліан посів 17-е місце, а Дуглас Коста - 20-е.

Даний приз вручається з 2008 року. Першим його володарем став екс-хавбек Мілана Кака. За три рази перемагали Неймар і Тіаго Сілва. Ще по разу нагороду вручали Луїсу Фабіано, Філіпе Коутінью, Майкону і Фірміно.

Раніше, Барселона визначилася із ціною на Неймара.

Нагадаємо, Шахтар хотів підписати Неймара.