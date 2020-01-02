Захисник Інгульця: Шахтар вибув з Кубка України, а більше там боятися нікого

Інгулець знову налаштований на фінал Кубка України

Для захисника Інгульця Максима Ковальова вихід у фінал національного Кубка є головним досягненням не тільки минулого року, але і всієї кар’єри.

Про це він заявив в інтерв'ю footboom.com.

"Вихід у фінал національного Кубка – головне досягнення не тільки минулого року, але і, мабуть, всієї моєї кар’єри. Багато гравців до цього йдуть роками – не у всіх, проте, вдається досягти такого результату. Інгулець – зміг. Причому, як ви знаєте, першим серед малих клубів. Інгулець знову налаштований на фінал Кубка України. Шахтар з розіграшу вибув, а більше там боятися нікого. У чвертьфіналі граємо з Минаєм, правда, на їхньому полі. Але це зовсім нічого не змінює, якщо ставиш перед собою амбітні цілі", - зазначив Ковальов.

Раніше, Додо уникнув додаткового покарання через вилучення у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ, де зустрінеться з Бенфікою.